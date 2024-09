No Kamala Harris non ha scherzato sull’attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il 18 settembre 2024 è stato pubblicato su X un video in cui, candidata democratica statunitense alle presidenziali di novembre 2024, tiene un discorso pubblico. Nel video si sentedire: «We got some work to do because we know Donaldcan’t even die with dignity, he has a very different plan. Just look at his “Project 2025” agenda» (in italiano, «Abbiamo un po’ di lavoro da fare, perché sappiamo che Donaldnon può nemmeno morire con dignità, lui ha un piano molto diverso. Basta guardare alla sua agenda “Progetto 2025”»). Mentre pronuncia queste parole dal pubblico si sentono provenire dei versi di disapprovazione. Secondo chi condivide il post, questo discorso sarebbe stato tenuto il 17 settembre 2024, eavrebbe fatto «una brutta battuta» dicendo che «non può nemmeno morire con dignità».