MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Emilia-Romagna 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

(Di venerdì 20 settembre 2024), sabato 21 settembre, il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà lee ladel Gran Premio di, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. La seconda tappa consecutiva sul tracciato romagnolo entrerà nel vivo con le prove ufficiali e soprattutto con la mini-gara, in cui verranno assegnati punti preziosi per il campionato. Jorge Martin è leader della generale con un vantaggio di 7 punti su Francesco Bagnaia, 53 su Marc Marquez e 62 su Enea Bastianini. La lotta per il titolo riguarda ormai questi quattro piloti della Ducati, perché il primo degli inseguitori (il sudafricano della KTM Brad Binder, quinto nel Mondiale) è lontano addirittura 151 punti dalla vetta della classifica.