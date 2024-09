Massese E ora la capolista | Avanti per la nostra strada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Neanche il tempo di gioire per i primi 3 punti di campionato che ladeve già concentrarsi sulla prossima sfida in programma tra due giorni contro la Pro Livorno. I tanti incontri ravvicinati (5 nell’arco di 2 settimane, considerando anche quello di Coppa Italia di mercoledì contro il Real Forte Querceta) costringono il tecnico Pisciotta a dosare le forze, senza forzare chi ha meno minuti nelle gambe. Come Vignali, che, come a Camaiore, anche contro il Certaldo è entrato per giocarsi l’ultimo spezzone di partita. "Andrea – spiega il tecnico bianconero – è un giocatore fondamentale per la squadra e per il gruppo. Può fare la differenza, ma non bisogna avere fretta. Per questo lo sto centellinando sia in allenamento che in partita".