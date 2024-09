Mario Balotelli | Voglio tornare in Serie A ho avuto offerte dall’estero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “DesideroinA, ed è per questo che sono ancora a casa. Ho ricevuto, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza diinA. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me”. Lo ha detto l’ex attaccante di Inter e Milan,in un’intervista esclusiva su Dazn. “Io non capisco quale pregiudizio la gente ha su. Hoda ridire con qualche allenatore, ma tutti discutono -sottolinea il 34enne attaccante bresciano-. Nella mia carriera non ho mai rovinato uno spogliatoio. Oggi si sente parlare di doping, droga, scommesse io sono sempre stato lontano da queste cose. Cosa ho fatto di così grave? Ho passato momenti in cui mi sentivo solo, demotivato, non protetto in quei momenti hola fortuna di avere la mia famiglia vicino.