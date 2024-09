Loredana Lecciso la gaffe al Grande Fratello | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)varca la soglia della porta rossa in qualità di supporter della sorella gemella Amanda. Laappena entrata in Casa non tarda ad arrivareè celebre per le sue. Spesso vittima di se stessa e del suo carattere apparentemente “sopra le nuvole” – come lo stesso Alfonso Signorini lo definisce –si trova spesso a dover fronteggiare situazioni imbarazzanti. L’ultima, non per ordine di importanza, risale infatti alle scorse ore in occasione del suo ingresso nella Casa. La showgirl ha infatti accompagnato la sorella gemella Amanda, ultima concorrente ufficiale del reality show, facendole da supporter durante il suo ingresso. Pronta a salutare i concorrenti,si fa largo tra gli inquilini imbattendosi in Clarissa Bart, sua vecchia conoscenza.