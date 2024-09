Le grandi manovre Casati approda in FI Pd squadra pronta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) La fuga dal movimento arancione coinvolge anche il Comune della Spezia, dove in vista delle elezioni l’assessore all’Ambiente Kristopher, totiano,tra le fila di Forza Italia. "Non sono stati mesi facili e le ultime settimane sono state decisive per capire cosa fare della mia esperienza politica che mi ha portato ad essere assessore nel Comune della Spezia da 7 anni al fianco del sindaco Peracchini e come presidente del consiglio comunale del Comune di Follo con Rita Mazzi" scrivenel post social che annuncia la sua candidatura coi forzisti. Una mossa che, oltre a rideterminare gli equilibri in giunta, potrebbe dare il via alla scomparsa della Lista Toti in consiglio comunale: secondo indiscrezioni anche i consiglieri Oscar Teja e Barbara Pettinati sarebbero vicini a Fratelli d’Italia.