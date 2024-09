Il Mercatino dei Ragazzi del Calcit a Ceciliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Ildeidicambia formula e si prepara a tornare con una nuova edizione il 22 settembre 2024, con un'importante novità: L’ evento si svolgerà nel cuore del paese, sotto il campanile nel piazzale della chiesa, e non più nell'area industriale come in passato. L'edizione di quest'anno ha l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del Progetto Scudo e di promuovere la prevenzione oncologica, coinvolgendo la comunità e le nuove generazioni nei valori del Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori. La giornata non si limiterà ai tradizionali banchini di beneficenza organizzati dai tanti cittadini coinvolti e dagli amici deldi: sarà infatti arricchita da un pranzo sociale, giochi, intrattenimenti e tanta musica con l'esibizione del coro "EVA Ensemble" composto da 20 unità nella messa dedicata al