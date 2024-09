Il falso mito della demenza per 4 persone su 5 è un acciacco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) La, che colpisce in Italia 1.480.000(2,3 milioni attesi entro il 2050), resta una malattia non compresa su cui grava un pesante stigma: l’80%popolazione mondiale – 4su 5 – ritengono infatti che sia una normale conseguenza dell’età, e non una condizione medica. E l’aspetto ancora più sconcertante è che quasi 2 operatori sanitari su 3 (il 65%) hanno questa convinzione errata. Sono i dati del Rapporto Mondiale Alzheimer diffuso in occasioneXXXI Giornata Mondiale (il 21 settembre), da Alzheimer’s Disease International e dalla Federazione Alzheimer Italia, un’indagine su 40.000, tra pazienti, caregiver, personale sanitario e popolazione generale da 166 Paesi . Emerge un netto peggioramento dello stigma che grava sulla, coinvolgendo anche gli operatori sanitari. Infatti l’88% delleconè stata vittima di stigma.