I funerali di Totò Schillaci | chi c’era per l’ultimo saluto le parole del parroco

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si sono svolti nella cattedrale di Palermo idi: ecco chi era presente, ledi monsignor Filippo Sarullo Tutti a Palermo riuniti per. La salma dell’ex calciatore è stata accolta dai cori e dagli applausi delle persone accorse per i. La celebrazione del funerale si è svolta nel quartiere dove il calciatore è nato e cresciuto presso la Chiesa San Giovanni apostolo al Cep. L’atleta ha lasciato il segno nel cuore di tante persone e in questo giorno triste, le note di “Notti magiche” hanno suonato forte fuori la cattedrale di Palermo. In tanti sono accorsi per salutare il feretro, soprattutto la presenza della Curva nord si è fatta sentire con uno striscione: “Ciao, figlio di Palermo”.