(Di venerdì 20 settembre 2024) Grande ritorno nelle Marche per Julio, fresco vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ex giocatori, staff e dirigenti del suo primo club italiano si riuniranno il 29 settembre per un pranzo amarcord col ‘Re Mida del volley’. "Non sono rimasto affatto stupito dalla medaglia d’oro conquistata con l’Italvolley alle recenti Olimpiadi di Parigi. Conoscendo bene Juliosapevo che avrebbe fatto un lavoro straordinario" commenta lono Romano Piaggesi, ex allenatore Nazionale Italiana Pallavolo Sordi e Sitting Volley nonché ex collaboratore di Julio, ancora oggi suo grande amico fuori dal rettangolo di gioco. Non tutti lo sanno ma la carriera italiana di Julioiniziò anel lontano 1983, alla guida del Tre Valli Volley matricola di serie A2, sfiorando subito la promozione nel massimo campionato.