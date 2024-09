Come far posizionare al meglio il proprio sito sul web

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel mondo digitale, avere unweb è solo il primo passo. Per far sì che sia davvero efficace, è essenziale che ilsia ben posizionato sui motori di ricerca, in particolare su google, che rappresenta il principale punto di accesso alle informazioni online. Essere visibili su google significa aumentare le possibilità di attrarre nuovi visitatori, clienti e opportunità di business. Il posizionamento sui motori di ricerca non avviene automaticamente: richiede strategie precise e ben definite, che rientrano nell’ambito della Seo (search engine optimization). Molti proprietari di siti web si rivolgono a esperti del settore per migliorare la loro presenza online, utilizzando servizi SEO su google che aiutano a ottimizzare ilsecondo le migliori pratiche.