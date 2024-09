Colico scomparso un dodicenne | Chiunque abbia notizie chiami i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Lecco), 20 settembre 2024 – Una ragazzino delle medie è scappato da casa ae non si sa al momento dove possa essere. Si tratta di Natanael Cabrera. Ha appena 12 anni. Si è allontanato dalla sua abitazione questa mattina, intorno alle 7, a Villatico. Avrebbe dovuto andare a scuola, ma a scuola non c'è mai arrivato e non è nemmeno tornato a casa. È alto 1 metro e 28 centimetri, ha capelli neri e indossa gli occhiali. La sua corporatura è esile. “lo incontrasse o avesse informazioni contatti urgentemente idella stazione dia numero 0341.940106”, è l'appello diffuso tramite i canali social del Comune. I familiari hanno sporto subito denuncia di scomparsa e sono molto preoccupati.