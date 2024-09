Cesena Mignani contro il suo passato | a Palermo parentesi breve ma intensa | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alla vigilia del match, si è svolta la conferenza stampa prepartita di mister Micheleche ha presentato la prossima trasferta del Cavalluccio, in programma sabato 21 settembre alle ore 15:00 allo Stadio “Renzo Barbera” die valida per la sesta giornata di Serie BKT 2024/2025. “Nel campionato di Serie B, sulla carta, non c’è una partita più facile delle altre, bisogna giocarle. Andiamo in trasferta in uno stadio molto caldo,uno squadra che l’anno scorso è riuscita a disputare la semifinale playoff: una formazione che ha dei valori e quest’anno ha migliorato l’organico cercando di avere obiettivi alti. Hanno scelto un allenatore che ha già vinto la Serie B, un tecnico giovane ma sotto certi aspetti esperto, ma come sempre quando partiamo dacon il nostro pullman non andiamo a fare una gita, ma proviamo a tornare a casa con dei punti”.