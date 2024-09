Cassata ’spezzinità’ da derby Pronti a regalare una gioia ai tifosi Il Picco come sempre darà la carica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Sarà un ‘’ infuocato, dovremo sfruttare questo entusiasmo sfoderando una prestazione di grande intensità". Con la consueta, lo spezzino Francescoindica la via per vincere ilcontro la Carrarese., dopo tanti anni torna ilcon la Carrarese, da spezzino che significato ha per lei? "Una partita sentitissima che tutto il gruppo percepiscetale. Non solo il sottoscritto e Vignali, in quanto spezzini, abbiamo contezza dell’importanza del match, ma tutti i componenti della rosa sono carichi a mille per questa sfida. Non non vediamo l’ora che sia domenica per scendere in campo. Il nostro è un gruppo forte e coeso che tiene moltissimo alla causa comune e ha grande voglia di riscattare la deludente annata scorsa".