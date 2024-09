Bronson Reed | Sono sicuro che vedrete Reed VS Priest in WWE e quando succederà sarà magia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024) Damiansi è distinto come una delle principali star della WWEsi è lentamente allontanato dai Judgment Day negli ultimi mesi. Nel frattempo, l’ex North American Championvorrebbe creare momenti magici con The Archer of Infamy nel main roster. Una larga porzione degli spogliatoi di RAW e SmackDownpieni di ex Superstar di NXT. Naturalmente, cimolti match da sogno e scenari tra i due brand che probabilmente si realizzeranno con il tempo.: “Orgoglioso di aver visto Damianvincere il World Heavyweight Championship” In un’intervista a “The Overnight Crowd” con Nims Azoor,ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare con Damian, poiché i due non simai affrontati a RAW o SmackDown.