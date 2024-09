Boom degli scacchi a Bergamo C’è l’aperi-scacco all’ex monastero di Astino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024). Domenica 29 settembre l’exdisarà teatro, per la prima volta, di un evento completamente incentrato sugli. Nel pomeriggio, all’interno dello spazio estivo di “Mimmo”, saranno ospitati un torneo “lampo” riservato ai giocatori più esperti (agonisti e non) e un altro rivolto a principianti assoluti; inoltre, chi vorrà, potrà sfidare il maestro Fide e pluricampione provinciale Nicola Bresciani, che giocherà in simultanea contro un massimo di 15 avversari. La partecipazione è gratuita, ma i posti per ciascuna iniziativa sono limitati. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 settembre e si possono effettuare online all’indirizzo https://vesus.org/event/AXVdJzaq, oppure contattando via Whatsapp/sms il numero 3935675161. Ulteriori informazioni sul sito www.excelsior-.it.