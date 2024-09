Antenna di via Sicilia c' è ancora tempo per un' ordinanza del Sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – “di via, c'èper un'del.” La Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Perché non valutare la possibilità di emettere un'delsull'esempio di altri comuni come quello di Cassano Ionio? Oltre al procedimento di autotutela, a mio avviso una toppa peggio del buco visto che si poteva e si doveva intervenire prima che l'impianto fosse posizionato, qualcosa che un’amministrazione locale può fare c’è, infatti per esempio lo scorso gennaio 2023 a Cassano Ionio (CS) ilha emesso un’per bloccare i lavori per la realizzazione di un’5G alta 40 metri circa per motivi di ordine pubblico e di pubblica incolumità, andando ad abbracciare la protesta dei residenti di quella zona.