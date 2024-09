Alluvione in Emilia Romagna nessuna persona dispersa nel Ravennate LIVE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non c'è alcun disperso nell'che ha colpito ile la frazione Traversara di Bagnacavallo. Dopo la smentita della segnalazione dellasull'argine portata via dall'acqua, si apprende dai soccorsi, non trova alcun riscontro l'eventuale presenza di un'altranella casa crollata. Inla pioggia incessante ha lasciato il posto a rovesci sparsi e i treni hanno ripreso a circolare. Scoppia la polemica politica sulla terzanegli stessi luoghi in poco più di un anno