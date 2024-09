Widiba | partnership con iGenius per la business intelligence

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Banca, la banca digitale e di consulenza finanziaria del gruppo Montepaschi, ha avviato unacon, per lo sviluppo di Ai generativa applicata alla. Banca– fa sapere una nota – punta così a offrire alla propria rete di oltre 500 consulenti finanziari uno strumento di analisi semplice e veloce, per rendere più efficace il loro lavoro e offrire esperienze più evolute ai clienti. “Banca– sottolinea il direttore generale, Marco Marazia – è nata con una forte vocazione all’innovazione che continua a contraddistinguerla. Per noi è prioritario mettere a disposizione dei consulenti finanziari e dei nostri clienti il ??meglio della tecnologia.