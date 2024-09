Valerio da Perugia a Princeton | Opportunità straordinaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) È umbro l’unico studente italiano ammesso nelle aule diper il quadriennio 2024-2028. È il peruginoCastellini, 19 anni, già studente del Liceo classico ’Mariotti’ di, che aveva scelto di proseguire gli studi a Maastricht, in Olanda, dove ha conseguito il diploma di baccellierato internazionale (Ib), dopo aver vinto la selezione nazionale dei Collegi del Mondo Unito (Uwc)., la tua è stata un’esperienza formativa e umana significativa, cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei? È alla portata di tutti? La consiglieresti ad altri giovani? "Sono felice di questa– spiega – che forse non avrei mai avuto se non fossi passato prima attraverso l’esperienza in Uwc.