Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Di Angela Maria Centrone “Il turista è uno che appena arriva pensa di tornare a casa, ilpuò non tornare affatto” esclamava Debra Winger in un “Tè nel deserto”, pellicola meravigliosa di Bernardo Bertolucci, tratta dall’omonimo e altrettanto poetico romanzo di Paul Bowles. L’affascinante citazione è l’incipit, nel film, di unreale e introspettivo, che resta però confinato nell’onirismo del linguaggio cinematografico eletteratura (e un po’ nell’intellettualismo’epoca), nel caso di, invece, la ricerca di uno scopo per sé, per la propria vita si è tradotta in concretezza, condivisione, umanità, spesso fatica. La suacomincia circafa, quando decide di lasciare l’Italia, i luoghi natiiCalabria e quelli adottivi’Emilia Romagna, per intraprendere undi sola andata.