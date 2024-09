Siena rapine e botte ai giardini dell' Orto de' Tolomei | eseguito il terzo arresto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - La polizia di stato hala terza misura cautelare nei confronti di uno dei quattro giovani indagati per lecommesse la sera del 7 luglio nei’de’diÂ. Il giovane, un 18enne italiano, è ora agli arresti domiciliari. Si tratta’unico maggiorenne tra i presunti autori, dei furti ee aggressioni avvenute nel parco cittadino, che hanno causato prognosi tra i 20 e i 30 giorni per tree sei vittime di quella serata. Le indaginia squadra mobile hanno portato all’individuazione di numerosi indizi di colpevolezza contro i quattro sospettati, tre dei quali minorenni. Per due di loro, la Procura per i minorenni di Firenze, ha ottenuto misure cautelari in carcere, eseguite immediatamente dalla squadra mobile di