Sciopero Milano Atm del 20 settembre metro bus e tram fermi | info e orari

(Di giovedì 19 settembre 2024) Altropronto a paralizzare l’Italia. Venerdì 20i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base hanno proclamato unodei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. Nello stesso giorno, anche USB Lavoro Privato ha indetto un proprionazionale di 24 ore. Domani si preannuncia quindi una giornata impossibile per chi deve prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro, a scuola o viaggiare. Vediamo come si svolge lodei trasporti a