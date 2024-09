Ribaltone Roma il timone a Juric Ambiente teso dopo l’esonero di De Rossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)19 settembre 2024 - Un giorno per ribaltare il proprio presente tecnico e tattico. È successo proprio questo in casanella giornata di ieri: in meno di dodici ore la dirigenza della formazione giallorossa ha deciso di sollevare Daniele Dedall'incarico e a metà pomeriggio è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Ivanal suo posto. Un fulmine a ciel sereno, che ha portato i venti del cambiamento in panchina con sé e una pioggia torrenziale di critiche e stupore in unche non vive attualmente la sua situazione più tranquilla. La cronaca della giornata di allenamento di ieri a Trigoria ha un che di surreale, ma ha radici tutt'altro che lontane.