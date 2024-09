Positano scontrino-choc | due birre piccole? Rapinati | ecco l' importo | GuardaS

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) La birra è per antonomasia la bevanda alcolica del popolo. Con pochi euro, qualsiasi persona può rilassarsi davanti a una bionda ghiacciata, magari in riva al mare mentre ammira un tramonto mozzafiato. Ma ogni luogo ha i suoi standard. E la stessa consumazione può essere consumata sborsando una cifra da capogiro. Due turisti inglesi, papa e figlia, si trovavano ain vacanza. E, dopo aver camminato per mezza giornata, hanno deciso di fare una pausa per dissetarsi con una birra piccola. Due Peroni Capri, per la precisione, da asporto, in un bar del centro, dove si trovavano in quel momento. Poi arriva il momento di pagare, e quando l'uomo si accinge a pagare e nota la cifra sulloarriva la sorpresa. Un totale di 30 euro.