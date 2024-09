Perché nel nuovo film su Maria Callas Angelina Jolie beve Fernet Branca

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilè disotto i riflettori, e stavolta i più luminosi: il celebre amaro italiano ha infatti debuttato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia nel, l'attesissimo biopic sulla vita delladiretto dal cileno Pablo Larraín che uscirà nelle sale il primo gennaio 2025. Nei panni del soprano più celebre della storia durante il suo ultimo periodo a Parigi, negli anni Settanta, un'in formissima. Che sullo schermo degusta ilproprio come era solita fare la “divina”: nei momenti di svago, insieme agli amici o all'armatore greco Aristotele Onassis, l'amore della sua vita. Sia nella casa di Milano, in via Buonarroti 38, dove visse negli anni Cinquanta, che in tournée, soprattutto prima di salire sul palco per scaldare le corde vocali, aggiungendo qualche foglia di menta nel bicchiere.