Nella tana dei lupi 2 | Gerard Butler entra in azione nel trailer del sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024)interpreta nuovamente Nick O'Brien nel film Den of Thieves 2: Pantera,del filmdei, ecco ilha ripreso il ruolo avuto indeiin occasione delDen of Thieves 2: Pantera, di cui è stato condiviso il. Nel video del film action si anticipa qualche dettaglio della nuova missione che riguarda da vicino il commercio illegale di diamanti. Cosa racconterà ilNeldi Den of Thieves 2: Pantera si assiste all'incontro tra Big Nick e Donnie, che è stato coinvolto nel mondo dei ladri di diamanti e nel gruppo mafioso Panther, mentre i criminali stanno organizzando una rapina storica e di enorme portata. Big Nick incontra Donnie