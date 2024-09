Monaco-Barcellona 2-1 Flick | Oggi abbiamo perso ma ne vinceremo molte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Il cartellino rosso ha cambiato la partita. Ma dobbiamo accettare che hanno meritato di vincere. Ora dobbiamo recuperare e tornare più forti., ma ci sono ancora 7 occasioni per noi. Ho detto ai giocatori di rialzarsi, lottare e dare il meglio di noi stessi”. Sono queste le parole di Hansi, allenatore del, giunto alla prima sconfitta in carriera in una fase del girone di Champions League, maturata stasera contro il: “Come ho detto la partita sarebbe stata sicuramente diversa con un giocatore in più, ma dobbiamo accettare l’espulsione. Ormai la partita è passata, aspettiamo con ansia la sfida di domenica contro il Villarreal. Un problema del Barça in Champions? No, no, no. L’espulsione dopo 10 minuti ha cambiato completamente i nostri piani. Dobbiamo accettarlo. Ma penso che siamo abbastanza forti per giocare bene in questa competizione.