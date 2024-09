Milan-Venezia audio arbitro-Var | Quello non è niente Poi il richiamo e il doppio giallo a Nicolussi Caviglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torna Open Var. Da domenica, su Dazn, verranno mostrati gli episodi più controversi della giornata e verranno fatti ascoltare gliintegrali tra l’e la sala Var per capire le dinamiche che portano poi alla decisione finale. Per presentare la nuova stagione di Open Var, Giorgia Rossi di Dazn ha intervistato il designatore della Can Gianluca Rocchi. Nell’occasione sono stati esaminati alcuni casi di queste prime quattro giornate, tra cuididi sabato scorso. I rossoneri, avanti 4-0, subiscono il gol del 4-1 che però viene successivamente annullato per un fallo ad inizio azione disu Loftus Cheek. “non è, se c’è un fallo in APP mi chiamano” dice l’Di Marco ai giocatori del. Da Lissone però rivedono l’immagine, il punto di contatto è molto alto e quindi richiamano il direttore di gara al monitor.