Meloni a Confindustria | L’Italia supera le difficoltà meglio delle altre Nazioni E’ ora di farci rincorrere

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pubblichiamo qui di seguito l’intervento integrale della premierall’assemblea generale diGrazie Presidente Orsini per questo invito. Saluto tutti i Ministri, le autorità presenti, saluto i delegati e voglio dire che sono contenta di essere qui. La mia prima volta nell’intervento all’Assemblea Generale di, è la prima volta anche per il Presidente Orsini e quindi, come tutte le prime volte, ricorderemo questo giorno. Grazie davvero per questo invito, per questa opportunità. Voglio dire sinceramente che ho molto apprezzato la relazione del Presidente Orsini. Condivido molti degli spunti eproposte che contiene, così come condivido l’analisi di scenario che ha accompagnato quegli spunti e quelle proposte sui rischi che l’economia italiana e l’economia europea corrono se non si invertono in modo deciso alcune tendenze.