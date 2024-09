Melchiorri stagione finita? Tegola per la Recanatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non ci sono notizie né ufficiali né ufficiose, perché si attende di avere materialmente tra le mani il referto della risonanza magnetica, ma il pessimismo, relativo all’infortunio di Federico, è palpabile. Si parla, purtroppo, di rottura del crociato anteriore e se così fosse per lanon sarebbe una, ma una sorta di tsunami. Infatti, secondo il parere unanime degli specialisti, i tempi di recupero sono strettamente legati a un’intensa fase riabilitativa legata al ripristino del tono muscolare. Sentendo qualche "luminare" in materia, occorrono dai 3 ai 4 mesi per riprendere a correre, mentre per tornare alla vera attività agonistica, normalmente, trascorrono circa 7 mesi. Il "protocollo" di lavoro varia anche a seconda dell’età del giocatore e in questa fattispecie parliamo di un 37enne che in carriera ha già avuto mille traversie.