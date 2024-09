La crescita di Edoardo Zambanini | Dopo la giusta gavetta la squadra mi sta dando fiducia Sogno una Classica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al rientro dalle corse in Canada (GP Quebec e GP Montreal) abbiamo raggiunto. Il classe 2001 e portacolori della Bahrain Victorious ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma convincendo sempre di più,anche un ottimo terzo posto lo scorso giugno nella prova in linea del Campionato Italiano e diversi piazzamenti in top10 in questa sua terza stagione da professionista;aver fatto lanecessaria per latra i grandi. Come stai? “Bene, sono soddisfatto e felice”. Da diversi mesi a questa parte la tuaè lenta, ma lampante. Cosa ti ha portato a compiere questo balzo in avanti? “Lami sta facendo crescere molto bene. Sono partito molto bene il primo anno da professionista con ottimi risultati, poi lo scorso anno mi sono ammalato spesso e mi ha fatto rincorrere tutta la stagione.