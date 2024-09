Javier Martinez fa confessioni al GF | problemi con le donne e dramma familiare

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) In queste ore,si è molto aperto con Clarissa Burt nella casa del Grande Fratello. I due si sono ritagliati un momento in giardino per parlare un po’ della loro vita, del loro passato e di alcune situazioni complicate. Ad aprirsi è stato soprattutto il ragazzo, il quale ha svelato alla sua coinquilina alcune situazioni familiari molto complesse che, purtroppo, lo hanno portato inesorabilmente ad avere deianche nella vita. Ledial Grande Fratello Tempo diper alcuni concorrenti del Grande Fratello. Ad aprirsi in queste ore è stato. Il ragazzo, che nella scorsa puntata è risultato essere il più votato dai suoi compagni, ha raccontato a Clarissa alcune difficili situazioni familiari vissute che, purtroppo, hanno inciso molto sul suo carattere.