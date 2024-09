Incubo meteo a Fano scuole aperte ma quanti disagi | altre 24 ore di allerta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – “e in via precauzionale, la sorveglianza delle aree sensibili (tra cui i ponti Arzilla e Metauro e il tratto della Statale fino alla zona Stazione) sarà garantita dalla Polizia locale con il supporto della protezione civile, per monitorare costantemente la situazione e garantire la sicurezza di cittadini e viabilità”. Così si è deciso ieri nella riunione serale del Centro operativo comunale (Coc) che per tutta la giornata si è trovato a gestire le emergenze dovute alle intense precipitazioni (56,2 i millimetri d’acqua piovuti ieri, dato rilevato alle 19 dall’Osservatoriorologico di, liceo Torelli) e la notizia del prolungamento di24 ore (ovvero anche per oggi) dell’Arancione, con una particolare criticità idrogeologica nel nostro territorio.