Incidente a Limbiate si ribalta e vola fuori strada | gravissimo un anziano di 76 anni

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un uomo di 76è rimasto gravemente ferito dopo essere finitocon l’auto in via Giacomo Metteotti a, in provincia di Monza e Brianza. L’è avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 16.30. Secondo le prime ricostruzioni il conducente ha perso il controllo del mezzo e si èto senza, fortunatamente, coinvolgere altre macchine. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e hanno trovato l’in arresto cardiocircolatorio: hanno effettuato le manovre di rianimazione mentre lo trasportavano in codice rosso – il più grave – all’ospedale di Garbagnate Milanese. Allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello schianto. In base a quando riferito, è verosimile che il settantaseienne abbia avuto un malore e che, a causa di questo, abbia perso il controllo dell’auto.