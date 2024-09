Il Manchester City porterà un nuovo acquisto a gennaio dopo l’accordo | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Breaking: Ilha concluso la sessione estiva di calciomercato avendo di gran lunga realizzato il profitto più alto della Premier League. Una serie di cessioni di giocatori, in testa il trasferimento di Julian Alvarez all’Atletico Madrid per 82 milioni di sterline, ha fatto sì che il club incassasse quasi 150 milioni di sterline. L’arrivo dell’ala Savinho per 33 milioni di sterline è stata l’unica commissione pagata dal club, con Ilkay Gundogan che è tornato al club a parametro zero. La scarsa attività del club non è stata poi così sorprendente, considerando che la squadra di Pep Guardiola era reduce da una quarta vittoria consecutiva in Premier League, un record, e godeva di ottima salute.