Ibrahimovic ‘boss del Milan’ Capello lo stronca | se comanda lui…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Zlatanè stato un calciatore dalla personalità straripante e alle parole, spesso sopra le righe e rimaste iconiche nel tempo, ha fatto seguire spesso i fatti. Quando si trattava di gol e talento, del resto, aveva sempre voce in capitolo e poteva permettersi di fare la voce grossa. Da dirigente la situazione è diversa: le ‘sparate’ continuano ad esserci, un po’ simpatiche e un po’ smargiasse, in pieno stile Zlatan, ma i fatti? “Sono il boss del Milan”, ha dichiaratonei giorni scorsi:lui e gli altri eseguono. Dichiarazioni fra il serio e il faceto ma che stridono con la situazione attuale del Milan. I rossoneri hanno raccolto 5 punti in 4 partite, hanno battuto solo l’ultima in classifica e arrivano da una netta ripassata in Champions League ad opera del Liverpool.