Grande Fratello 2024 | Eleonora Cecere è la prima concorrente a perdere le staffe e sentirsi male

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nella Casa più spiata d'Italia iniziano a sorgere i primi problemi di convivenza e, come nelle precedenti edizioni, una delle principali cause dei litigi è il disordine di alcuni concorrenti. La nuova edizione del, iniziato il 16 settembre, ha già visto emergere i primi conflitti tra i partecipanti. Laad andare in escandescenze è stata, una delle tre 'ragazze terribili' di Non è la Rai. La tensione è nata a causa del disordine in casa, una situazione che ha spinto la showgirl a manifestare apertamente il suo malcontento.furiosa per il disordine in casa Le telecamere di Mediaset Extra, fino a quel momento focalizzate su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due gieffini che hanno attirato l'attenzione del pubblico per il loro avvicinamento,