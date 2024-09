Eva Herzigova sfila in pelle alla Fashion Week Naomi Campbel splendida spettatrice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024)Milano, l’atmosfera si è scaldata con un evento unico che ha reso omaggio a uno dei maestri della moda italiana, Roberto Cavalli. La passerella ha visto il ritorno di volti noti come Eval, due delle muse più amate dallo stilista. Eva, con la sua presenza magnetica, ha incantato il pubblicondo in un audace abito di, mentre, icona senza tempo, ha assistito allo show dprima fila. Evain: un omaggio a Cavalli Lata della collezione Spring/Summer 2025 di Roberto Cavalli, curata dal direttore creativo Fausto Puglisi, ha portato in passerella un tributo allo stilista scomparso. Eva, musa e icona degli anni d’oro del brand, ha incantato tutti con la suata. Indossava un abito d’archivio innera, uno dei capi più iconici della maison.