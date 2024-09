Difesa aerea e missilistica l’Europa è pronta? Gli interrogativi di Crosetto e Lecornu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quale Paese europeo sarebbe stato in grado di rispondere all’attacco missilistico subito ad aprile da Israele? E se gli attacchi fossero stati più di uno? Sono queste le domande che il ministro della, Guido, si è posto intervenendo alla terza edizione dell’European air and missile defence conference, una riunione dedicata alla protezione dei cieli del Vecchio continente che ha riunito a Roma le più alte cariche militari e dei dicasteri dellad’Europa. “Sono domande che dobbiamo porci tutti i giorni – ha aggiunto il ministro – perché per quanto possano essere temi inquietanti, è il mondo in cui ci troviamo a vivere”. Per il ministro, uno dei problemi cruciali è che “siamo lenti”.