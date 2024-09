Diabete Cherubini Legge sullo screening è rivoluzionaria

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Laper ildi tipo 1 è unainnovativa e. L’Italia è stato il primo paese al mondo ad applicare unadi questo tipo e per la prima volta ci si approccia a questa malattia non per cura ma per prevenzione. In Italia ci sono circa 20mila minori condi tipo 1 e dal 2019 la chetoacidosi – che può portare all’insorgenza di questo tipo di– è in aumento in tutti i paesi del mondo. Grazie allo strumento dellopossiamo individuare una fase presintomatica”. Lo ha detto Valentino, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica intervistato da The Watcher Post. “Le impressioni dopo questa prima fase sono molto positive.