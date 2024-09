ATP Chengdu 2024 | avanti Mannarino nel derby francese Shang batte Nishikori Out Fognini Musetti conosce l’avversario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si sono chiusi i primi turni all’ATP 250 di, in Cina. Nove sono gli incontri disputati in un giovedì particolare, dal momento che normalmente i tornei si giocano dal lunedì alla domenica, non dal mercoledì al martedì come in questa (e altre) occasioni. L’Italia perde Fabio, sconfitto, pur se in lotta, da Roman Safiullin (anzi, il russo recupera anche un break di svantaggio a inizio terzo set). Resta Lorenzo, che da prima testa di serie debutta dal secondo turno. Esordirà sabato, e lo farà contro l’australiano Christopher O’Connell, che non ha mai affrontato e che oggi ha sconfitto l’altro russo Pavel Kotov.