Allerta precipitazioni anche per le prossime ore Totale pluviometrico eccezionale Le previsioni | coinvolta tutta la fascia adriatica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 settembre 2014 – L’incubo del 2023 rivive nella notte del 18 e 19 settembre, con una nuova alluvione in Emilia Romagna nelle zone già interessate dal dramma di un anno fa. Allagamenti, frane, fiumi oltre la soglia rossa, rotture di argini, sfollati: un copione purtroppo già visto. "Autunno in anticipo e maltempo estremo su mezza Italia. Continua una fase critica con il ciclone Boris sceso dalla martoriata Europa centrale", "prestiamo la massima attenzione specie in Emilia Romagna e Marche, masu gran parte dellacentro-meridionale e sul Basso Tirreno". Così Andrea Garbinato, responsabile del sito IlMeteo.it, conferma chenelle24-36 ore le piogge batteranno in modo violento su alcune aree del nostro Paese, con temporali a macchia di leopardo, comunque non esclusi quasi ovunque da Nord a Sud.