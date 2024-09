Al G7 Agricoltura ci sarà un piccolo Vinitaly del vino italiano Gli estirpi? Meglio trovare alternative Parla il ministro Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) Silurare undell'alla vigilia di un G7 non sarebbe stato di certo opportuno per un governo, quello di Giorgia Meloni, che sta cercando di dimenticare e far dimenticare in tutta fretta la vicenda Boccia-Sangiuliano e che, soprattutto, ha appena portato a casa, con la nomina di Raffaele Fitto, la vice presidenza esecutiva della nuova Commissione Ue targata Ursula von der Leyen, al suo bis nei palazzi di Bruxelles. Francesco, quindi, resta per ora al suo posto, allontana gli scenari che lo vedrebbero isolato all'interno del gruppo che più conta a Palazzo Chigi e definisce un ossimoro l'ipotesi di un rimpasto di governo.