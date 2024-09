Von der Leyen affida la sicurezza europea ai paesi che conoscono la Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nella conferenza stampa con cui ha presentato la sua rosa di nomi per la prossima Commissione, Ursula von derha affermato che nei prossimi cinque anni l’Ue sarà chiamata a lavorare per la competitività (che ha citato sempre in combinazione con la transizione, ma sempre come primo termine della coppia), per lo sviluppo digitale e l’autonomia e latecnologica – che vede come strumenti di difesa della democrazia–, e per una nuova politica estera che tenga conto del mondo creato dall’invasione russa dell’Ucraina, sulla base del lavoro degli scorsi anni.