Totò Schillaci la sorpresa alla camera ardente a poche ore dalla morte

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Personaggi Tv.. Ladell’ex calciatore ha sconvolto l’intero paese.ha combattuto a lungo, mafine non ce l’ha fatta. Laè stata allestita allo stadio Barbera di Palermo e aore dsuaè arrivata una bellissima. (Continua) Leggi anche:e il tumore: cos’è e come si previene. I sintomi a cui fare attenzione Leggi anche:colpito da un terribile lutto: l’addio poco fa LadiOggi, martedì 18 settembre 2024,si è spento all’età di 59 anni. L’ex calciatore era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale. Le sue condizioni di salute sembravano stazionarie, ma nelle ultime ore si sono aggravate all’improvviso, fino. Qualche anno fa aera stato diagnosticato un tumore al colon.