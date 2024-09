Scuole chiuse per allerta meteo | le regioni e città coinvolte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il maltempo continua a imperversare in diverseitaliane, costringendo le autorità a chiudere le(e non solo) per precauzione. La Protezione Civile ha diramato un’rossa per domani, giovedì 19 settembre, in particolare nelle Marche e in Emilia Romagna.perL’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia ha spinto le autorità a prendere misure straordinarie per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più piccoli. In risposta all’rossa trasmessa dalla Protezione Civile per giovedì 19 settembre, moltehanno disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado. Le Marche e l’Emilia Romagna sono tra lepiù colpite da questa ondata di maltempo, con forti precipitazioni e rischio di allagamenti.