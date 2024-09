Roma Pellegrini contestato a Trigoria | Vattene

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Nervi tesi e tensione alle stelle. E’ questo il clima che si respira a, poche ore dopo l’inaspettato esonero di Daniele De Rossi, che sarà sostituito dal sergente di ferro Ivan Juric (leggi qui). A pagarne le spese è stato il capitano, Lorenzo, preso di mira dai tifosi presenti al Fulvio Bernardini. Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della, sei una pippa” “, sei una pippa”. “E’ incredibile che porti la fascia“. Qualcuno gli dà anche la colpa dei tanti mister mandati via: “E’ il quinto allenatore che mandiamo via, quanti saranno ancora?”., scurissimo in volto, ha chiosato, con il finestrino semiabbassato per evitare guai peggiori: “Non dipende da me”.