Regionali 2025 Renzi lancia la corsa a De Luca | Va riconfermato noi favorevoli al terzo mandato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl leader di Italia Viva, Matteo, è intervenuto presso la sala Giancarlo Siani, Palazzo del consiglio regionale della Campania, insieme al presidente della Regione Campania, Vincenzo De, per un’iniziativa contro l’autonomia diffeata. Ad accompagnare Matteotutto l’establishment del partito campano: il capogruppo Tommaso Pellegrino e i consiglieriVincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo, insieme all’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. “L’autonomia crea diseguaglianze al Sud e più burocrazia al Nord, quindi è una sconfitta per tutti. Se ci sarà il referendum, come io mi auguro, sarà evidente che il Governo è contro il Mezzogiorno”.