Pioli va all’Al Nassr E Fonseca ora è ancor più a rischio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Milano, 18 settembre 2024 - Stefanoè ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al, la squadra saudita in cui militano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Prima di accettare la proposta del club di Riad, ha rescisso il restante anno di contrattoa in essere con il Milan, da 4 milioni a stagione.traballa Il tutto mentre la panchina di Pauloinizia a traballare. Il portoghese che ha firmato un triennale quest'estate, ha vinto solo una delle cinque partite ufficiali fin qui giocate dai rossoneri. E ha incassato nove reti. L'ultima sconfitta, in Champions contro il Liverpool, ha lasciato il segno. Il summit Ibrahimovic, Moncada e Furlani, infatti, si sono trattenuti a San Siro, senza, dopo la partita. Un summit improvvisato, insomma. I tifosi avevano "avvisato" la squadra sabato, prima della partita col Venezia: "Ultima chiamata, basta scuse".